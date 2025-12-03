Con una gran asistencia de guayaneses, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) llevó a cabo su tradicional encendido navideño, dando inicio a la época más bonita del año.

La velada, amenizada por los animadores locales, Yésica Ontiveros y Mario Belisario, contó con la presentación de Ensamble Alcasiano, la Mega Banda de Venalum, Bauxilum en Gaita, Alma de Acero del Complejo Siderúrgico Nacional, Eko Caribe, Miguel Díaz, Cardenales del Exito, Arianny Moreno, Vallenato 24 K y la Coral Infantil Integrada de Guayana.

El acto central, que se realizó en la Plaza Las Banderas y Parque La Navidad, contó con la presencia del presidente de la Corporación, Héctor Silva, el vicepresidente, M/G Santiago Infante junto a la alta gerencia de la Casa Matriz y los presidentes de las empresas tuteladas por la CVG junto a la masa obrera guayanesa.

Además, del alcalde del municipio Caroní junto a los gobernadores del estado Bolívar y Guayana Esequiba.

Silva agradeció la participación de la fuerza laboral y del pueblo guayanés, resaltando que este «ya es nuestro tercer encendido en Guayana, en esta Corporación».

Asimismo, el también ministro de Desarrollo Minero Ecológico señaló que «nuestras tradiciones son nuestra verdadera soberanía», citando las palabras del presidente de Venezuela Nicolás Maduro.

«Con este encendido queremos demostrar esta soberanía a través de nuestros símbolos. La Navidad es un momento de armonía, es un momento de familia, es un momento de grandes abrazos, y yo me considero hoy parte de esta familia guayanesa, y de esta familia de la CVG», concluyó en el comunicado de prensa.

Entretanto, la mandataria regional, Yulisbeth García manifestó su alegría, indicando que esto representa una nueva oportunidad para celebrar esta época de unión y entusiasmo.

Un encendido tricolor

El momento emocionante llegó con el conteo regresivo, por parte del presidente de la CVG, cuando al unísono, todos gritaron «¡feliz Navidad!», y, en un instante mágico, millones de luces de colores iluminaron la noche, viéndose brillar el Tricolor Nacional y las ocho estrellas en el edificio sede de la institución.

Además del patio central de la Plaza Las Banderas, se alumbró un imponente árbol navideño.

No solo se encendieron las luces; también encendieron la fe en el futuro, la esperanza en nuestros corazones y el compromiso inquebrantable con el bienestar de la gente.

Esta tradición, hecha con cariño y esfuerzo por todo el equipo de la CVG año tras año, reafirma su papel, no solo como motor industrial de la región, sino como un pilar fundamental de la identidad y el espíritu navideño de la región.