La delegación venezolana de pescadores de la patria continúa su estratégica gira por la República Popular China, avanzando en la misión de adquirir tecnología y herramientas de vanguardia destinadas a la modernización y el fortalecimiento de la «Venezuela Azul».

En una jornada clave los representantes del sector pesquero venezolano efectuaron una visita estratégica a las empresas Rifishing Net y Jinhuan Xing, fábricas especializadas en la producción de insumos para la pesca artesanal.

El propósito central de esta visita es concretar acuerdos para la adquisición de artes de pesca de alta calidad, que serán fundamentales para potenciar la actividad pesquera en Venezuela.

Durante el recorrido por las instalaciones, los pescadores venezolanos pudieron observar de cerca los procesos de fabricación de diversos productos esenciales.

Tras evaluar las capacidades y la calidad de los insumos, la delegación expresó su satisfacción, manifestando haber encontrado las herramientas que tanto necesitan para optimizar sus capturas y dotar a la «Venezuela Azul» con los implementos más adecuados y modernos.

Este despliegue internacional forma parte del compromiso adquirido por el presidente Nicolás Maduro, quien ha garantizado el fortalecimiento de la flota pesquera nacional, asegurando que los pescadores y acuicultores venezolanos sean dotados con las herramientas necesarias para optimizar su labor, impulsar la producción y garantizar la soberanía alimentaria del país.

Se espera que esta gira por el gigante asiático culmine con la materialización de acuerdos comerciales que se traducirán en un significativo avance tecnológico y operativo para el sector pesquero venezolano.