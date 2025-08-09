El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ha respaldado la lucha contra el narcotráfico en la frontera y que el «apoyo ha sido contundente y debe continuar».

«En relación a Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general (Vladimir) Padrino, ministro de Defensa, para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país», escribió Petro en su cuenta de X.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros en la que hay presencia de las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados que controlan los eslabones del narcotráfico y el paso de personas indocumentadas, entre otros delitos.

Petro añadió hoy en su publicación que no cree que la «solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos», en alusión a la nueva recompensa que Estados Unidos ofreció por Maduro.

El jueves pasado, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

Estados Unidos acusó a Maduro en 2020, durante la primera presidencia de Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025 la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Lucha contra el narcotráfico respetando la soberanía

Por otro lado, Petro dijo que, aunque no tiene toda la información sobre la política antinarcóticos del presidente Trump, está de «acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional».

«Indudablemente hay que duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, comenzando por sus capos, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía ilícita», aseguró.

A renglón seguido Petro dijo: «mi Gobierno ha coordinado y lo seguirá haciendo con todo gobierno que se comprometa de verdad en esta lucha, respetando la independencia de los gobiernos».

El presidente Trump defendió el viernes enviar tropas contra los carteles del narcotráfico en América Latina para «proteger» a su país.

Todo lo anterior ocurre en momentos en que Petro ha dicho que «la soberanía nacional existe», en respuesta a la orden secreta que, según The New York Times, firmó Trump, instruyendo al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra los carteles del narcotráfico en América Latina.

Según el diario neoyorquino, la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los carteles.

En febrero, el Gobierno de Trump declaró como terroristas a varios carteles latinoamericanos, pero ninguno colombiano, aunque poco antes The New York Times había revelado una lista que incluía al Clan del Golfo, el grupo armado más poderoso de Colombia y hoy en diálogos con el Gobierno de Petro.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, sigla en inglés), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.