Pasadas las cinco de la mañana de este sábado 9, se registró una explosión en el interior de una vivienda ubicada en la Calle Los Sueños, sector El Inavi, Tronconal V, en el municipio Simón Bolívar, Barcelona, estado Anzoátegui.

Se presume que la causa fue una fuga de gas, aunque hasta el momento los bomberos de Anzoátegui no han brindado detalles específicos sobre el origen exacto del incidente.

El siniestro dejó al menos cuatro heridos, entre ellos un menor de edad, quienes recibieron atención oportunamente mediante la intervención de los bomberos y personal de Protección Civil que acudieron al lugar para socorrer a los afectados. Además, la onda expansiva alcanzó a dos viviendas cercanas, ocasionando daños adicionales.

Aunque algunos reportes iniciales manejaron hasta doce heridos y daños en un total de cinco viviendas, las fuentes oficiales confirmaron cuatro personas lesionadas en esta explosión en Tronconal V.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas y el alcance total de los daños.

La rápida respuesta de los cuerpos de emergencia fue crucial para controlar la situación y garantizar la seguridad de las personas en el área afectada, mientras se evalúan las medidas para evitar futuros incidentes similares relacionados con fugas de gas en viviendas residenciales.