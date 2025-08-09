La ONG Provea consideró este sábado como «burla» el salario mínimo en Venezuela, que llegó el viernes a un dólar por mes, según el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, sin incidencia en beneficios laborales.

«Los venezolanos, literalmente, tienen derecho a un salario digno, no a esta burla», manifestó Provea en X, citando la Constitución, que establece que «todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad».

Asimismo, la organización recordó que el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares, la moneda venezolana, desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.

«Un pago de hambre estancado en 130 bolívares desde hace 3 años (1.242 días), que se devalúa cada día y es la base para calcular prestaciones, beneficios y demás pagos laborales», subrayó la organización no gubernamental.

El dólar, de acuerdo con la tasa oficial del BCV, se ubicó este viernes 130,06 bolívares.

Por su parte, la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) exigió «salarios dignos ya» al asegurar que los profesores universitarios ganan entre 1 y 4 dólares al mes, ya que el salario mínimo es referencia para otras remuneraciones y también para la pensión, que también equivale, al cambio de hoy, a un dólar al mes.

La APUCV destacó que «bono no es salario», en referencia a los bonos gubernamentales de alimentación, de 40 dólares, y a otro llamado «ingreso de guerra económica», de 120 dólares. Ambos sin incidencia en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, que se pagan a empleados públicos en bolívares al tipo de cambio del día del BCV.

El Gobierno de Venezuela afirmó que los bonos son «una estrategia novedosa para combatir la guerra económica, el bloqueo y las sanciones», así como «evitar la inflación».