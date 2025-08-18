Autoridades venezolanas plantaron mil manglares en el Parque Nacional La Restinga, en el estado Nueva Esparta, como parte de las políticas de protección ambiental, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«Con estos actos materializamos las políticas de protección ambiental que impulsa nuestro presidente Nicolás Maduro; esta no es una tarea aislada, es un acto de conciencia y soberanía que realizamos junto al pueblo y nuestras instituciones para sanar a la Madre Tierra», explicó el director del Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente), Joham Castillo.

Las plantas, prosiguió, corresponden al mangle rojo, una «especie crucial para la estabilización de la líneas costeras, la protección contra la erosión y el oleaje, que además funciona como área de estadía para una vasta biodiversidad marina».

Asimismo, explicó que los manglares son sumideros de carbono altamente eficientes, «una acción fundamental en la mitigación del cambio climático y la purificación del aire a nivel local».