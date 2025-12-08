El presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, expresó que la situación con las aerolíneas internacionales afecta a todo el país, porque los vuelos que llegan a Maiquetía no son solo de pasajeros, sino de carga.

En ese sentido, apuntó que estos suplían las debilidades que había con la llegada de mercancía por vía marítima, dado que «era una excelente ayuda».

Manifestó que ante esta situación, «la solución es que las líneas aéreas que están ocupando el espacio aéreo de Colombia trasladen parte de las mercancías que se requieren para Venezuela».

Eduardo Quintana apuntó que esta opción se mantendría mientras se resuelva la situación generada por la cancelación de los vuelos internacionales.

En otro tema, señaló que el comercio en la entidad está funcionando, «está proactivo», quizás «no sean muchas las compras que se puedan hacer porque los ingresos son pocos, pero hay motivaciones para que la gente salga a la calle y visite los comercios».

No obstante, dijo en Fedecámaras Radio que la fluctuación cambiaria en el país «hace que la gente tenga problemas para adquirir los productos».