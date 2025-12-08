La Fundación Máster 50 «Los Muñecotes» y la Fundación Team Picúas de Vóleibol juntos de la mano, realizaron una bonita jornada humanitaria y llena de bendiciones al personal de vigilancia de la Fundación La Salle – Campus Guayana en San Félix.

Ello por su gran apoyo a las Fundaciones Máster que hacen vida en el recinto deportivo, donde siempre ha predominado el respeto, los buenos modales y la cordialidad, esperando que se mantenga esta relación de hermandad por siempre.

Los amigos centinelas recibieron de parte de los «Muñecotes» los alimentos no perecederos como los son: arroz, espagueti, harina PAN, harina de trigo, sal, azúcar, sardinas, café, granos, mantequilla, jamonada enlatada y aceite.

Los amigos de seguridad, expresaron sus impresiones y con un nudos en la garganta dieron las gracias a Dios y a los que aportaron su granito de arena con esta noble y hermosa labor.

Es de saber al colectivo en general, que estas Fundaciones Deportivas no solo son vóleibol, también servicio social y dar una mano amiga a los más necesitados desde la parte médica, asesoramiento jurídico, electricidad, mecánica, electromecánico, ingeniería, y comunicación entre otros.

Quedó resaltado que estas Fundaciones deportivas sin fines de lucro, tienen misiones enfocadas en mejorar la calidad de vida, inclusión y desarrollo integral a través del deporte como lo es el vóleibol con visiones que aspiramos ser diferentes de transformaciones sociales, plataformas de talento y promotores de bienestar para las comunidades más necesitadas, usando el deporte con una sola masificación, herramienta para la formación de valores, habilidades y hábitos saludables.