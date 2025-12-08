La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que durante la III Expo Transporte Venezuela 2025, se concretó la firma de 87 acuerdos en 320 ruedas de negocios.

En ese sentido, resaltó en sus redes sociales que durante la actividad, las autoridades pudieron mostrar las bondades del sector y «sobre todo, la unión entre el sector público y el sector privado».

«Han confluido extraordinarios esfuerzos del sector público y privado para el resurgir del sector transporte en medio de un criminal bloqueo, para garantizar derechos fundamentales como la movilidad humana, así como la movilidad de cosas y mercancías», dijo.

Sostuvo que más de 800 empresas participaron en la III Expo Transporte Venezuela 2025 y sumó que «ningún bloqueo puede contra Venezuela, eso lo estamos demostrando y seguiremos demostrando».

Rodríguez manifestó que la nación está dando lecciones de que el «bloqueo no podrá con nosotros y que vamos a seguir trabajando por nuestra patria».

«Frente a las agresiones externas, las aerolíneas venezolanas se consolidan y expanden la conectividad, garantizando la movilización de personas y de carga», indicó.

Igualmente, comentó que hay que «garantizar movilidad humana, hay que garantizar la movilidad de las cargas para la época decembrina y que el país esté plenamente abastecido».

Inversión en Venezuela

Por su parte, el presidente del Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Eloy Sulbarán, aseveró que los empresarios de los sectores público y privado quieren invertir en el país.

«El empresariado ha entendido que la manera de hacer crecer un país es trabajando, por lo que han manifestado su deseo de apostarle a Venezuela, invirtiendo y creando grandes alianzas y convenios», dijo.

Asimismo, precisó que actualmente, hay más de 160.000 unidades circulando en todo el país, «lo que representa el 89% de operatividad».