Anitza Freitez, directora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB y coordinadora del Proyecto ENCOVI, lanzó una alerta sobre el envejecimiento acelerado de la población venezolana.

Freitez explicó que este cambio es notablemente súbito y se debe principalmente al efecto de la migración masiva.

A partir de 2015, el éxodo migratorio estuvo protagonizado por la población joven, lo que alteró las relaciones de dependencia y revirtió el favorable «bono demográfico» que el país disfrutaba a principios de los años 2000.

Venezuela dejó de ser joven

La realidad actual muestra que el 13 % de la población tiene 60 años o más. Este dato, según Freitez, desmiente la noción de un «país joven» y significa que la estructura de demanda ha cambiado.

La población adulta mayor ha ganado un peso demográfico significativo, y sus necesidades «están clamando ser atendidas».

Inseguridad alimentaria y desprotección sanitaria

El informe de la UCAB revela la crítica situación de este segmento poblacional como la inseguridad alimentaria, indicando que casi un tercio de los adultos mayores, y más del 40 %, viven en hogares con inseguridad alimentaria severa.

También está la desprotección médica, que perjudica 87 % de los adultos mayores no cuenta con seguro médico, lo que los deja vulnerables ante cualquier evento de salud.

Freitez lamentó la ausencia de políticas de apoyo.

«Nosotros no tenemos un programa de suministro de medicamentos como en algún momento lo hubo que pueda atender esas necesidades de adultos mayores», expreso.