Las restricciones de la movilidad aérea internacional en Venezuela han afectado a los próximos compromisos del director Gustavo Dudamel en España, donde tenía previsto ofrecer cinco conciertos.

Aunque Dudamel estaba en Madrid para la presentación a los medios de un documental, los problemas con el tráfico aéreo en Venezuela impedían la llegada de todo el equipo para celebrar los conciertos previstos.

Promovido por Ibermúsica, el próximo lunes, 8 de diciembre, debía dirigir a la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela en el Auditorio Nacional de Música de Madrid y solo dos días después en L’Auditori de Barcelona.

Seguidamente, debía ponerse al frente de esa orquesta de su país en el Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza (11 de diciembre), en el Palau de la Música de València (12 de diciembre) y en el Auditorio de la Diputación de Alicante (13 de diciembre).

Desde Ibermúsica se ha informado en redes sociales que se está trabajando ya con el maestro venezolano para encontrar una nueva fecha en la que poder ofrecer estos conciertos antes de que acabe la temporada.

Director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, además de director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York desde 2006, Dudamel debía dirigir en estos compromisos la ‘Sinfónía núm. 7 en Do Mayor’ de Shostakóvich, convertida en un símbolo de la resistencia frente a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial.

A sus órdenes debía estar igualmente la Joven Orquesta Nacional de Venezuela, que desde 1975 busca transformar la vida de niños y jóvenes a través de la práctica colectiva de la música.