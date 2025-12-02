El ícono del reguetón, Daddy Yankee, ha presentado una contundente demanda en el Tribunal Federal de Hato Rey, Puerto Rico, acusando a su antiguo socio y productor, Raphy Pina, a su exesposa Mireddys González, al abogado Edwin Prado, a Andrés Coll, y a varias entidades asociadas, de orquestar un esquema de fraude para «apropiarse ilegalmente» de derechos de autor y «desviar millones» de dólares en regalías.

La acción legal, revelada en exclusiva por People en Español y El Nuevo Día, detalla un supuesto entramado que habría afectado tanto al cantante como a una larga lista de otros artistas.

Esquema de apropiación ilegal

Según los documentos judiciales, el presunto fraude se remonta a 2015. Los abogados de Daddy Yankee alegan que los demandados manipularon sistemáticamente contratos, split sheets (hojas de división de derechos) y registros de copyright para inscribir a Raphy Pina como coautor de canciones sin ninguna autorización legítima.

Estas prácticas habrían resultado en pérdidas millonarias en regalías y la alteración de registros oficiales en la Oficina Federal de Copyright.

La demanda sostiene que Pina no solo se benefició económicamente, sino que también utilizó tácticas de intimidación (como adelantos de dinero, propiedades y automóviles) para mantener el control sobre los artistas que se atrevían a cuestionar sus decisiones.

Roles específicos de los implicados

La querella detalla el papel que cada demandado habría jugado en el presunto fraude a Raphy Pina como productor principal acusado de idear el esquema para auto-inscribirse como coautor y desviar regalías y Mireddys González, exesposa de Daddy Yankee, quien habría administrado la operación, encargándose de preparar asignaciones que «aumentaban artificialmente la participación de Pina» y excluyendo a Daddy Yankee de comunicaciones vitales para «encubrir la apropiación indebida».

La demanda lamenta la eliminación de «cientos de correos relevantes» de González, lo que dificultó la recopilación de evidencia.

Por su parte, Andrés Coll, quien supuestamente sirvió como «asistente y mentor clave», validando y distribuyendo declaraciones de publicaciones que se consideran fraudulentas y por último, Edwin Prado, abogado, acusado de firmar contratos y documentos con afirmaciones presuntamente falsas, incluyendo el «Acuerdo de composición del título principal» y el «Memorándum de Comprensión» de la canción Buena Vida (Remake), sin el consentimiento del artista.

Artistas afectados y cargos federales

La demanda no solo se enfoca en Daddy Yankee, sino que señala que el esquema habría afectado 15 canciones del artista y 36 de otros compositores y cantantes. La lista de artistas presuntamente afectados incluye grandes nombres del género como Don Omar, Tony Dize, Natti Natasha (esposa de Pina), Tego Calderón, Chencho Corleone, Luny Tunes, Wisin y Yandel.

Los abogados enfatizan que, si bien reconocen la existencia de acuerdos legítimos que otorgan un porcentaje de regalías a los acusados en algunas canciones, nunca hubo autorización para la inclusión de los temas específicos incluidos en esta demanda.

Adicionalmente, la querella federal apunta a graves delitos como fraude electrónico, extorsión e interferencia con el comercio interestatal.

Descubrimiento posterior y solicitud de compensación

Tras asumir Daddy Yankee el control de sus compañías, El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., en 2025, se habría descubierto un esquema para seguir desviando regalías con la cooperación de Coll, González, Prado y las entidades vinculadas.

Esto habría incluido la falsificación de documentos, manipulación de contratos y el ocultamiento de información crucial.

El equipo legal del artista solicita ahora una compensación económica por todos los daños sufridos, la rectificación inmediata de los registros alterados en la Oficina Federal de Copyright y la imposición de medidas cautelares que impidan la repetición de este tipo de actividades fraudulentas.