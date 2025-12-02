El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela suspendió desde este lunes toda actividad aerocomercial de la compañía española Air Europa en el país, confirmaron fuentes oficiales del sector.

La aerolínea del grupo Globalia, que opera cinco vuelos semanales entre Madrid y Caracas, anunció que mantendrá canceladas sus operaciones hasta, por lo menos, el 12 de diciembre, monitorizando de manera permanente la situación en el espacio aéreo venezolano para decidir si prorroga esta medida.

Esta decisión se toma tras la emisión de una nueva alerta de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), que recomienda no sobrevolar la región FIR del aeropuerto Maiquetía hasta fin de año, sumada a la advertencia previa de la Agencia Europea de Seguridad Aérea sobre riesgos operativos que persisten hasta enero de 2026.

En paralelo, el Gobierno venezolano suspendió también los vuelos de Plus Ultra, que mantiene la cancelación hasta el 8 de diciembre y busca alternativas para reubicar a sus pasajeros afectados en vuelos con conexiones desde Colombia a Madrid. Más de 3.000 pasajeros han resultado impactados por estas medidas.

Mientras tanto, las aerolíneas internacionales Copa Airlines, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación continúan operando normalmente en Venezuela. De las compañías nacionales, Laser, que opera con aviones y tripulaciones alquiladas a Plus Ultra, y Estelar, mantienen suspendidos solo sus vuelos con destino a España.

La situación de suspensión de vuelos responde a las recomendaciones internacionales para extremar precauciones en la zona, debido a la presencia militar estadounidense en el Caribe y los riesgos asociados, lo que afecta la conectividad aérea entre Venezuela y Europa.