Tras la reciente controversia generada por el comediante George Harris en el Festival Viña del Mar, la situación se agrava, ya que en Chile se intenta cancelar la presentación de Marko Música.

El comediante venezolano tiene un show de stand up comedy pautado para el 15 de agosto en Chile, pero los recientes ataques xenófobos han generado dudas sobre su espectáculo, informa Meridiano.

Ataques en redes sociales

A raíz de los incidentes ocurridos en el festival, se ha difundido en redes sociales una campaña para sabotear la presentación de Marko Música.

El humorista, conocido por su constante actividad en sus cuentas personales, ha recibido una avalancha de ataques de usuarios anónimos que buscan cancelar su stand up.

Respuesta de Marko Música

Ante esta situación, el comediante y creador de contenido compartió una profunda reflexión en sus redes sociales.

«Jamás he respondido nada con odio, son años respondiendo el odio con amor y así seguirá siendo, no importa cuánto me tenga que tragar, prefiero hacerles saber que para que el odio se haga inmenso, necesita alimentarse de ti y si tú no se lo permites, créeme que él seguramente muere o por lo general y en la mayoría de los casos, muta en amor», escribió.

Determinación frente a las amenazas

A pesar de las amenazas de un pequeño grupo de chilenos, Marko Música ha decidido seguir adelante con su presentación.

El comediante se mantiene firme en su decisión, ignorando los comentarios negativos en línea que ha recibido.

La situación sigue siendo tensa, pero Marko Música continúa con su compromiso de llevar su show a Chile, demostrando resiliencia ante los ataques.