Un funcionario de Patrulleros de Caroní sancionó este jueves, 23 de septiembre, a un conductor que detuvo su camioneta Jeep, modelo Cherokee Limited, en la avenida Guarapiche, para arrojar desechos sólidos.

Vale recordar que el pasado 10 de agosto el alcalde del municipio Caroní, Tito Oviedo, a través de su red social de Twitter, comunicó a través de un material audiovisual, que se implementaría una multa para todas las personas que contaminaran las principales calles y avenidas de Ciudad Guayana.

«Hemos iniciado un despliegue con nuestros patrulleros y patrulleras del Caroní, y con todos los cuerpos de seguridad», enfatizó en ese momento.

El policía antes mencionado procedió a indicarle al conductor que debía recoger los desechos sólidos que había arrojado y los que estaban en el lugar que, vale destacar, eran pocos.

El dueño de la camioneta Jeep Cherokee, se fue del lugar dejando el vehículo y la identificación en manos del uniformado.

Funcionarios hacen un llamado de atención a todos los ciudadanos para que tomen en consideración esta sanción y no sigan contribuyendo con el deterioro del medio ambiente al arrojar desperdicios en lugares donde no hay contenedores de basura, pese a que es notorio que muchos sectores de Ciudad Guayana, el servicio de recolección de basura es irregular, y hasta la fecha no se llega a un acuerdo que beneficie a todos los ciudadanos.

Por esto, se le hace un llamado al alcalde del municipio Caroní, para que ejecute un plan estratégico donde los ciudadanos puedan depositar la basura, sin formar cúmulos en sus hogares.