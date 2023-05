El comediante venezolano Led Varela considera una «vergüenza» votar por Benjamín Rausseo, popularmente conocido como ‘Er conde del Guácharo’, en las próximas elecciones presidenciales.

Así lo expresó en una historia de Instragram, durante una dinámica ‘preguntas y respuestas’.

Un seguidor le preguntó si votaría por ‘Er conde del Guácharo’, a lo que él respondió: «Jamás. Si ese es un tipo que en una entrevista no pudo ni siquiera aceptar que en Cuba no hay democracia. ¡Imagínate un personaje que a estas alturas del partido no quiere meterse en problemas con la dictadura en Cuba, qué va a estar enfrentando la dictadura venezolana! Una vergüenza ese carajo».

El comediante Benjamín Rausseo anunció su candidatura a la elección primaria de la oposición, programada para el próximo 22 de octubre, como candidato independiente, el pasado 10 de abril.

En sus pronunciamientos como político, Rausseo asegura conocer al venezolano de a pie, sus necesidades, anhelos y esperanzas.

Promete mejorar y garantizar salud, educación, empleos, seguridad personal y jurídica, así como también una «Venezuela independiente y dueña de su propio destino», expresó en una publicación de Instagram.