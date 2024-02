El Super Bowl LVIII ha pasado a la historia como el más visto de todos los tiempos, con una audiencia estimada de 167,8 millones de personas.

El espectáculo de Usher en el medio tiempo también batió marcas, con 129,3 millones de personas siguiendo su actuación. El cantante superó así a Rihanna, que había logrado 118,7 millones de espectadores en el 2023.

La estrella de R&B no estuvo solo en el escenario, sino que lo acompañaron artistas de renombre como Alicia Keys, Ludacris, will.i.am y Lil Jon.

Entre las canciones que interpretó, se destacaron Superstar, OMG, Yeah, Confessions y My Boo. Aun así, algunos fans se quedaron con las ganas de ver a Justin Bieber junto a él en el show.

Thank U to @AppleMusic @nfl @RocNation @aliciakeys @HERMusicx @LilJon @jermainedupri @Ludacris @iamwill 🙏🏾 What a blessing to bring the “A” to the world’s biggest stage!

Antes del evento del domingo, se desataron los rumores de que los dos harían equipo en el escenario, ya que Usher fue el mentor de Bieber cuando este comenzó su carrera.

No obstante, aunque Justin fue captado en el Allegiant Stadium, permaneció en una de las suites, donde observó el Halftime Show.

Una fuente dijo a Page Six que Usher hizo todo lo posible para tratar de persuadir a Bieber y quería crear un momento que rindiera homenaje a su historia juntos. Sin embargo, Justin no aceptó.

Al respecto, Lil Jon dijo a TMZ que Bieber en realidad estaba considerando subir al escenario para la gran actuación de Usher, pero finalmente decidió no participar porque era demasiado para él.

Lil John confirmed to TMZ the that Usher wanted Justin Bieber to be part of his Super Bowl performance, and Justin was thinking about it before ultimately deciding he didn’t want to pic.twitter.com/B6qpm0Cvpu

— ✨ (@PRlNCEOFPOPSTAN) February 14, 2024