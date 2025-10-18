La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) ha señalado que, mientras el precio del ganado en pie se mantiene estable para los productores, en un promedio de dos dólares por kilo, el precio de la carne al consumidor final ha experimentado un incremento significativo.

Edgar Medina, presidente del gremio, destacó el «desbalance» entre el precio de compra «a puerta de corral» y el que finalmente paga el consumidor. Subrayó que este aumento de precios se origina a lo largo de los cinco eslabones de la cadena de comercialización.

Medina también advirtió que, pese a los precios estables para el productor, el consumo de proteína animal por parte de los ciudadanos ha disminuido, una consecuencia directa del encarecimiento del producto final.

«Hemos visto una baja en el consumo de carne debido al precio que tiene en bolívares, porque quiero que sepas también, la carne para el productor no ha variado», reiteró.

El presidente de Fedenaga anunció que el gremio está trabajando conjuntamente con representantes del Ejecutivo nacional para influir en los precios finales, simplificar el método de pago para el consumidor y buscar un equilibrio o una «media» que permita a la población mantener su consumo de carne, según expresó en una entrevista para Unión Radio.