El mandatario Nicolás Maduro aseguró que el 90 % de los alimentos que se consumen en el país son de producción nacional.

A través de un mensaje en su perfil de Telegram, precisó que este nivel de producción alimentaria se logró pese a sanciones aplicadas al país y que con esto se «garantiza un pleno abastecimiento nacional».

Asimismo, Maduro anunció que con la producción nacional irán a «una escala superior». La meta del Ejecutivo nacional es avanzar en grandes exportaciones alimentarias, indica una nota de VTV.

Por su parte, el jefe de Estado anunció que el país entrará en una «segunda fase de estabilización económica», en la cual se hará énfasis en la producción nacional, en sectores calificados como estratégicos.

Con esto, el Ejecutivo prevé, a mediano plazo, sustituir al 100 % las importaciones en todos los rubros, principalmente en área alimentaria.