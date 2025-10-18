El ministro de Alimentación, Carlos Leal Tellería, informó que para el año 2026, esperan rehabilitar el 100 % de los establecimientos de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y del plan Mercado de Alimentos (Mercal).

«Esta rehabilitación funcionará bajo un esquema de economía social, articulado con Circuitos Comunales, con el propósito de garantizar el acceso a productos a precios justos y fortalecer la producción nacional», dijo durante el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria, transmitido por VTV.

Asimismo, indicó que para el mes de diciembre, está previsto que se recupere el 20% de los espacios, con 88 centros rehabilitados.

«La meta: recuperar los 416 establecimientos de PDVAL y Mercal para el año 2026, en articulación con comunidades organizadas, Circuitos Comunales y trabajadores del Ministerio de Educación», enfatizó.

El ministro de Alimentación puntualizó que en distintos estados del país, se han rehabilitados 43 espacios hasta el momento.

«La clave de cómo se han ido rehabilitando estos espacios es de nuestro pueblo. En poco tiempo, con nuestras Comunas, se ha logrado este avance, y vamos a seguir avanzado», agregó.