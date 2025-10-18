Colegios y universidades anunciaron la suspensión de clases y actividades académicas para el lunes 20 de octubre, acatando el decreto presidencial de día no laborable.

Las instituciones de educación básica y secundaria informaron a los representantes entre el viernes 17 y el sábado 18 de octubre, sobre la medida dictada por el Ministerio de Educación.

La suspensión obedece al decreto del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien declaró el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como días de júbilo nacional no laborables con motivo de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

«Quisiera proceder aquí, en este urbanismo, a firmar el decreto con que declaro en todo el territorio nacional, el domingo 19 de octubre, día de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, domingo 19 y lunes 20, día de júbilo nacional no laborable para que todo el pueblo, en una sola oración, salga a celebrar este hecho histórico de nuestra Iglesia católica”, anunció el mandatario.