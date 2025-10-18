A partir de este sábado y durante menos de 24 horas, las fronteras terrestres y fluviales entre Colombia y Venezuela permanecerán cerradas.

Esta medida se debe a la realización de los comicios para elegir los Consejos Municipales y Locales de Juventud en Colombia, en los que están inscritos alrededor de 12 millones de jóvenes entre 14 y 28 años.

Quienes tengan previsto cruzar de un país al otro deberán esperar hasta las cinco de la tarde (cuatro de la tarde hora de Colombia) del mismo domingo para poder transitar.