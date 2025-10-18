El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido una alerta sobre la presencia e influencia del fenómeno climático «La Niña» en Venezuela, cuyos efectos se proyectan potencialmente hasta febrero de 2026.

Según el boletín oficial de la entidad, las condiciones de «La Niña» se establecieron formalmente en el pasado mes de septiembre.

Este fenómeno es una consecuencia directa del enfriamiento y la subsiguiente expansión de las temperaturas superficiales oceánicas en las regiones este y central del océano Pacífico ecuatorial.

Para Venezuela, «La Niña» generalmente se asocia con un aumento de las precipitaciones en diversas regiones, además de generar variaciones notables en la actividad ciclónica y en los ciclos agrícolas.

A pesar de la instalación de este fenómeno, el Inameh estima que existe una probabilidad del 55% de transición hacia condiciones atmosféricas neutrales durante el primer trimestre de 2026. De concretarse esta transición, se modificarían los actuales patrones de lluvia y temperatura esperados para el inicio del próximo año.

Ante esta potencial alteración de las condiciones atmosféricas, las autoridades del Inameh recomiendan a la población mantenerse atenta y seguir los reportes oficiales que se emitan periódicamente.