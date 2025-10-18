Con una actitud de servicio y altruismo, el pasado martes se entregaron cotillones con ensaladas de frutas y galletas a los niños bajo dieta en el área de hospitalización del Hospital Raúl Leoni de Guaiparo.

La actividad, desarrollada bajo el lema «Bendecido para bendecir», fue encabezada por el joven Carlos Aguilera, fundador de esta obra.

El grupo que realiza estas donaciones planea seguir brindando apoyo a los más necesitados y anunció que continuarán con más entregas en los próximos días.