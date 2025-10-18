La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este sábado que «el gran milagro» que los venezolanos esperan es poder abrazarse en el puente Simón Bolívar y en el aeropuerto, un símbolo de unidad y reconciliación nacional. Esto lo dijo en un encuentro con venezolanos de todo el mundo en Roma, en el marco de la canonización de los primeros santos venezolanos: José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

Machado intervino por videollamada y destacó que, además de la celebración religiosa, la nación anhela superar sus heridas y reconstruir la esperanza en una tierra marcada por la crisis. “El gran milagro que esperamos de nuestros santos es poder abrazarnos en ese puente Simón Bolívar, ver los aviones llegar llenos con venezolanos que asuman la tarea de transformar el país”, expresó.

En la mañana, decenas de venezolanos protestaron cerca del Vaticano pidiendo la liberación de los presos políticos, con el lema “una canonización sin presos políticos”, y mostraron fotografías de 855 detenidos.

Machado agradeció a quienes mantienen viva esa lucha y recordó que pidió al papa León XIV que interceda por la liberación de estos presos políticos en una carta enviada el 29 de septiembre. La Conferencia Episcopal Venezolana consideró que esta canonización es una oportunidad propicia para otorgar medidas de gracia que liberen a los encarcelados por razones políticas.

La Premio Nobel resaltó la cohesión social del pueblo venezolano, afirmando que nunca había visto “una sociedad mejor preparada y forjada”. Además, enfatizó que la lucha es espiritual, y llamó a los venezolanos a llevar el anhelo de un país mejor durante la ceremonia.

También participó el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien calificó la canonización como un reflejo de la Venezuela que se desea construir.

Esta declaración se enmarca en la importante visibilidad internacional que ha tomado María Corina Machado tras recibir el prestigioso galardón, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y la justicia en Venezuela.