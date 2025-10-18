La periodista filipina Emma Mary Tiglao se coronó este sábado en Tailandia como ganadora del concurso de belleza Miss Grand International 2025. Durante el certamen alzó la voz contra la corrupción en su país y recordó la trágica muerte de la reportera palestina Mariam Dagga, quien falleció en agosto tras un ataque israelí en Gaza.

«Como periodista, me duele el corazón por mi país ahogado por la corrupción, por las vidas perdidas en terremotos y tifones», expresó Tiglao, de 30 años, en un mensaje a favor de la paz y para detener las guerras, en línea con el lema del certamen.

La ganadora mencionó las denuncias sobre la malversación de millones de dólares destinados a planes de infraestructura defectuosos contra inundaciones en Filipinas, que han generado multitudinarias protestas. También lamentó la muerte de periodistas que fallecen «por la verdad», citando el caso de Dagga.

En la ronda final, Tiglao fue consultada sobre un castigo ejemplar para quienes manejan centros de estafa en línea, un problema que afecta especialmente al Sudeste Asiático. La filipina subrayó la necesidad de encarcelar a los responsables, que en muchos casos explotan a víctimas de trata.

Bangkok

Emma Mary Tiglao recibió la corona de manos de su compatriota Christine Juliane Opiaza, quien asumió el título en 2024 tras la renuncia de la india Rachel Gupta. La tailandesa Sarunrat Puagpipat quedó segunda, y las representantes de España, Ghana y Venezuela completaron el grupo finalizado.

El certamen, celebrado en Bangkok con 77 candidatas, mantiene su popularidad en Latinoamérica y el Sudeste Asiático, a diferencia de Miss Universo, otro concurso que también se celebrará en Tailandia en noviembre y que admite participantes transgénero.

El próximo Miss Grand International tendrá lugar en India en 2026, según anunció la organización. Este año, Filipinas suma su segunda corona consecutiva en el certamen, tras la victoria de Opiaza en 2024.

Esta edición reafirma el compromiso del certamen con temas sociales como la paz, justicia y derechos humanos, expresados en discursos que trascienden la belleza física