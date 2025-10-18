La Embajada de Estados Unidos en Bogotá expresó este sábado su profundo agradecimiento a la fuerza pública colombiana que el viernes protegió la sede diplomática durante actos violentos registrados en una protesta contra la política estadounidense hacia Gaza, Venezuela y Ecuador. Durante los disturbios, cuatro policías resultaron heridos con flechas y otros proyectiles.

«Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada», escribió la misión diplomática en la red social X. Además, la embajada deseó una pronta recuperación a los policías lesionados y reiteró su compromiso de continuar trabajando con Colombia por la seguridad de ambos países.

La manifestación del viernes, que formó parte de una jornada antimperialista, se tornó violenta frente a la sede diplomática ubicada en el occidente de Bogotá, obligando a la intervención policial. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que los policías heridos sufrieron lesiones en la cara, piernas y brazos a manos de manifestantes, algunos encapuchados, que usaron artefactos incendiarios, explosivos y flechas.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, calificó los hechos como un intento de homicidio, rechazo compartido por el presidente Gustavo Petro, quien atribuyó la violencia a un grupo radical vinculado al Congreso de los Pueblos, una plataforma social que reúne comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y movimientos sociales. Esta organización se había instalado en una plazoleta de la Universidad Nacional desde el 13 de octubre.

Estos hechos han generado alarma entre las autoridades y un llamado al respeto de la protesta pacífica y la seguridad en la ciudad de Bogotá.