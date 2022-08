El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, aseguró que los rumores en torno a la privatización de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) eran totalmente falsos.

Luego de que el Ejecutivo informara que la siderúrgica recibiría una «inversión millonaria» unos parlamentarios mexicanos visitaron la sede de la estatal, lo cual trajo varias especulaciones en el seno de los sidoristas que exigían transparencia en los procesos.

«Jamás ha estado planteado privatizar Sidor, eso es parte de una historia que dejó una impronta terrible en el país. Eso fue parte de lo que los adecos y los copeyanos sembraron en el país y nosotros jamás volveremos a eso. La nacionalización de Sidor es una apuesta del presidente Chávez», aseveró Maldonado.

La política expropiatoria del gobierno de Hugo Chávez, continuada por Nicolás Maduro, alejó a inversionistas en todos los sectores. Según el Observatorio de Derechos de Propiedad Privada de Cedice, el Gobierno expropió 1.359 empresas entre 2005 y 2017.

Sin embargo, desde hace un par de meses el Ejecutivo comenzó a hablar de inversionistas con la venta de acciones de las empresas básicas, la mayoría estatizadas por ese Gobierno que hoy busca reincorporar a la mano privada.

Para Maldonado, presidente de la CVG, el hablar de la inversión privada durante la gestión de Nicolás Maduro en Miraflores no debe ser visto como un fracaso.

-¿Qué se esté hablando de inversión privada es sinónimo de que la política de estatización del chavismo fracasó?

-No. Son cosas que no están reñidas una con la otra. Hay un plan que se está desarrollando con los trabajadores con una apuesta local y hay otro plan que vendrá a reforzar el anterior.

-Si tuviéramos una inversión privada avanzaríamos más rápido, pero eso no está reñido con lo primero. El plan “a” es el de los trabajadores. Es el que el presidente nos indicó que ejecutáramos.

-Las propuestas de inversión privada es parte de nuestra vida diaria. Quincenalmente recibimos propuestas de empresas internacionales que quieren invertir en las industrias básicas.

Estas propuestas de inversión privada a las que hace referencia el presidente de la CVG, llegan en medio de una producción de alrededor del 10% en la mayoría de las estatales, según declaraciones de los propios trabajadores.

Incluso, Maldonado reconoció que no existe producción para pagarle a los trabajadores y por eso existen los “no requeridos”.

Según información que suministraron los sidoristas a Nueva Prensa Digital se perdieron 21.000 toneladas de pellas por demoras, de las cuales 70% se adjudican a las fallas mecánicas.

No requeridos: la promesa de reintegro

Desde la llegada de la Covid-19 a Venezuela, muchas empresas básicas comenzaron a etiquetar a varios trabajadores como “no requeridos”.

A estos empleados se les descontó un porcentaje de sus salarios que en algunas empresas alcanzó 50 %. Los obreros que están fuera de planta, han protagonizado distintas protestas para exigir el reintegro a sus puestos de trabajo.

Pedro Maldonado prometió a estos trabajadores que, en el mes de diciembre, todos los “no requeridos” estarían nuevamente en sus labores dentro de las empresas básicas. También agregó que solo falta 20 % de los que no están trabajando en planta.

“Se están incorporando gradualmente y de aquí a diciembre debemos tener el 100 % de la nómina incorporada. Ya tenemos más de un 80 % de todo el personal incorporado”, expresó.

Sin bolsas de comida

Empleados que están bajo la etiqueta “no requeridos”, denunciaron que desde la CVG se ordenó entregar la bolsa de comida, solo a quienes asisten a la planta.

Sin embargo, Pedro Maldonado desmintió que esa fue una orden de la CVG, pero reconoció que a estos obreros no les están suministrando “los incentivos productivos” porque son solo para quienes asisten.

“Eso es totalmente falso, porque el incentivo productivo es solo para el trabajador que asiste. Pero hay que considerar que en cualquier otro país del mundo ese personal no requerido estaría despedido, pero esa no es la política que implementamos aquí. Los incentivos están para el 92% de asistencia durante el mes. La caja no cae del cielo”, puntualizó.

– ¿Pero por qué hay trabajadores no requeridos?

–Porque no está la planta operativa. Cómo voy a tener yo un trabajador activo si no tengo producción para pagar el salario de la diferencia de sueldo.

“No hay accidentes registrados”

Durante el primer semestre de 2022 el grupo sindical Unidad en la Coincidencia reportó cuatro eventos en los que se evidenció perforaciones del Horno 1 de la Acería de Palanquillas en Sidor.

De hecho, el sidorista José Pérez sufrió quemaduras en una de las perforaciones del horno.

Un trabajador de CVG Venalum también presenció un accidente, cuando recibió el impacto de una saca, lo cual es un saco de nailon, de mil kilos. Este empleado no tenía los implementos de seguridad básicos como el casco.

Sin embargo, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana negó la existencia de “accidentes” dentro del holding CVG, e incluso puntualizó en que tienen los mejores niveles de seguridad industrial en al menos 10 años.

“Nosotros no tenemos en nuestra estadística ningún fenómeno de accidentes en planta. Nuestros niveles de seguridad son muy superiores a los que manejamos hace más de 10 o 15 años”, concluyó Maldonado.