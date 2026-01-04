Yéskely Andreina Muñoz Yustine, de 21 años, y Gerald de Jesús Díaz fueron detenidos en el municipio San Francisco, estado Zulia, acusados del delito de presunta prostitución infantil.

El arresto lo efectuaron funcionarios de la Policía Municipal de San Francisco (Polisur), según un comunicado difundido por el organismo de seguridad este jueves 1 de enero, en la red social Instagram.

Una mujer presentó la denuncia contra Muñoz, apodada “Andrea”, quien formaba parte de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) en el barrio El Perú, parroquia San Francisco.

La denunciante alertó que la joven le ofreció 30 dólares en divisas a su hija adolescente de 14 años a cambio de mantener encuentros íntimos con diferentes hombres.

Tras un operativo, Muñoz fue detenida luego de mostrar actitud nerviosa, evasiva y tratar de destruir su teléfono Samsung ante los uniformados.

Los policías revisaron el celular, principalmente conversaciones de WhatsApp, en las que mantenía contacto con un hombre identificado como “G” y le ofrecía una adolescente de 17 años para tener relaciones sexuales por el mismo precio.

Muñoz ofrecía servicios sexuales propios y de terceros, incluyendo adolescentes y niñas, a cambio de beneficios personales. Gerald de Jesús Díaz fue aprehendido en el barrio Corazón de Jesús, parroquia Francisco Ochoa, donde también buscan al hombre “G”.

Ambos quedaron bajo custodia policial y a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público (MP).