La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la primera Consulta Popular Nacional de 2026 se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, seleccionada esta fecha para honrar el espíritu de lucha de las mujeres venezolanas en su Día Internacional.

La mandataria destacó que este proceso democrático empoderará a las comunidades para elegir proyectos centrados en los pilares fundamentales de la gestión pública.

Como parte de la agenda del primer trimestre, Rodríguez anunció también el lanzamiento del segundo «Obratón», una jornada intensiva que prevé la entrega de 8.234 obras culminadas en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa se suma a las más de 20.800 infraestructuras otorgadas desde octubre pasado, consolidando un ritmo de ejecución orientado a dar respuesta inmediata a las necesidades de la población.

Finalmente, la presidenta encargada hizo un llamado a gobernadores y alcaldes a trabajar de manera mancomunada, enfatizando que la unidad política y la paz son condiciones indispensables para el desarrollo y la prosperidad de Venezuela.