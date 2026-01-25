Más de 700 figuras del mundo del entretenimiento, entre ellas Scarlett Johansson, Cate Blanchett y Joseph Gordon-Levitt, han suscrito una carta abierta denunciando la explotación de obras protegidas por derechos de autor por parte de empresas de Inteligencia Artificial.

En el documento publicado en internet, la comunidad creativa —que incluye a escritores, músicos y cineastas— lanza un mensaje contundente contra las prácticas actuales de entrenamiento de modelos de IA.

Los firmantes defienden que el uso de sus obras sin permiso no representa progreso, sino un «robo, simple y llanamente».

A su vez, resaltan que la industria creativa estadounidense es un motor de empleo y exportaciones que deben protegerse, no socavarse por tecnológicas respaldadas por capital privado.

El escrito propone la adopción de acuerdos de licencia y colaboraciones. Aseguran que es posible desarrollar una IA avanzada sin vulnerar los derechos de propiedad intelectual, citando a empresas que ya operan bajo estándares éticos.

Scarlett Johansson: frente abierto contra la suplantación

La actriz de Black Widow se ha convertido en una de las voces más activas en esta lucha debido a incidentes directos.

En 2023, emprendió acciones legales contra una app que usó su imagen y nombre en publicidad sin autorización.

Un año después, en mayo de 2024, criticó públicamente a OpenAI por la similitud entre su voz en la película Her y la del chatbot «Sky».

También denunció vídeos virales creados con IA que utilizaban su imagen para difundir mensajes políticos y sociales sin su consentimiento.

Frente común en Hollywood

El año pasado, Blanchett y Gordon-Levitt lideraron a otros 400 profesionales en una petición a la Casa Blanca para evitar que las protecciones de copyright se flexibilicen a favor de las tecnológicas.

A esta causa se han sumado bandas icónicas como R.E.M. y CAKE, consolidando una postura unánime en la industria cultural.