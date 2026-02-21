El Gobierno venezolano rechazó «categóricamente» este sábado la renovación por un año de la «emergencia nacional» decretada en 2015 por Estados Unidos, que califica al país suramericano como «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad nacional y política exterior.

En un comunicado divulgado en Telegram por el canciller Yván Gil, el Ejecutivo argumentó que la medida sostiene «narrativas de confrontación» sin base objetiva ni justificación real, alejada del derecho internacional. Exhortó a Washington a asumir un rol constructivo de «respeto recíproco» y diálogo.

El presidente Donald Trump prorrogó el miércoles el decreto 13692, emitido el 8 de marzo de 2015 por Barack Obama y renovado anualmente. Esta decisión coincide con estrechos contactos entre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y EE. UU., enfocados en restablecer relaciones diplomáticas —rotas desde 2019— y revitalizar la industria petrolera.

Rodríguez ha recibido en Caracas a la encargada de negocios Laura Dogu, al secretario de Energía Chris Wright —con quien anunció un acuerdo energético a largo plazo— y al jefe del Comando Sur Francis Donovan, para combatir narcotráfico y terrorismo. Rodríguez asumió tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses en enero, quienes permanecen en Nueva York.