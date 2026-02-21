La Justicia venezolana aprobó las primeras 379 excarcelaciones derivadas de la Ley de Amnistía, anunció este sábado el diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria de seguimiento.

En entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza detalló que la Fiscalía presentó las solicitudes ante tribunales competentes, con liberaciones entre la noche del viernes y la mañana de hoy. «Así será la dinámica en los próximos días», precisó. De ellas, 371 corresponden a Caracas, cinco a Barinas, dos a Portuguesa y una a Monagas.

Gonzalo Himiob, de Foro Penal, confirmó en X que verifica las primeras salidas desde madrugada. La ONG, que defiende presos políticos, entregó 232 casos para revisión y estima 400 excluidos por la norma, que cubre 1999-2026 pero solo 13 coyunturas desde 2002 —ignorando 15 años y casos militares—.

La comisión de Arreaza se instaló el viernes; Delcy Rodríguez, presidenta encargada, pidió «celeridad» para casos no contemplados. Foro Penal registra +600 detenidos aún, tras 448 liberados desde el 8 de enero.