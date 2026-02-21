Continúa la búsqueda del comisario jefe Leobaldo Figuera, alto cargo de la Dirección de Espacios Acuáticos (DEPA) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), desaparecido en aguas del río Orinoco durante operativo de seguridad.

Figuera, reconocido por su experiencia en operaciones tácticas y nado especializado, zarpó con seis funcionarios desde el malecón de Ciudad Bolívar hacia zonas como Agua Linda y El Almacén, municipio Angostura.

Figuera llevaba cinco días en operativos, incautando combustible, drogas y equipos mineros más allá de El Almacén.

Al retornar, supuestamente una lancha rápida generó oleaje que desestabilizó su embarcación. Testigos indican que el comisario, situado sobre una nevera, perdió el equilibrio y cayó a las turbulentas aguas del Orinoco.

La fecha exacta del zarpe es desconocida, pero fuentes extraoficiales confirman los hechos cerca de El Almacén.

Existen muchas hipótesis en cuanto a los hechos que rodean al comisario, sin embargo, hasta el presente no hay una versión oficial que puedan despejar las dudas que se manejan en las redes sociales.

Trayectoria del oficial

Inició en Patrulleros de Caroní, bajo la dirección del comisario Saúl Cordero, escaló en la PNB dirigiendo comandos antidrogas en Puerto Ordaz, y pasó por Delta Amacuro y Monagas. Su expertise en seguridad fluvial y tácticas acuáticas lo posicionaba como líder clave en DEPA.

Comisiones de Caracas, junto a grupos de rescate locales, recorren riberas del Orinoco y zonas mineras adyacentes. Autoridades mantienen esperanza de hallazgo con vida, pese a las corrientes fuertes del río en esta época.