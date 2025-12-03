Se proyecta que el nuevo centro asistencial abra sus puertas a la comunidad la próxima semana, específicamente el lunes 8 de diciembre, para ofrecer atención de calidad y gratuita a la población infantil del estado Bolívar.

El Hospital Pediátrico Isabel Gómez estará dotado para atender diversas áreas médicas esenciales. Entre los servicios que se ofrecerán inicialmente, se destacan: Emergencia Pediátrica, Terapia Intensiva Neonatal, Cardiología, Urología, Odontología, Laboratorio y Vacunación.

Para garantizar la movilidad asistencial, el centro será entregado con una ambulancia nueva a disposición de los pacientes, así lo informó la gobernadora Yulisbeth García durante su programa de radio.