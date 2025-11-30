La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la detención del secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres.

«Continúa la criminalización de los trabajadores venezolanos. La detención de José Elías Torres es un nuevo ataque a la libertad sindical en Venezuela», indicó la organización en un mensaje publicado en X.

Por su parte, el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLS) agregó que Torres fue detenido luego de que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron su vivienda en Caracas.

«No hay razón para detener a un dirigente sindical comprometido con la defensa de los derechos de la clase trabajadora», dijo la organización, que añadió desconocer el lugar de reclusión del trabajador.

El OVLS indicó que Torres se desempeña como delegado de los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y forma parte del Foro de Diálogo Social, instancia creada para sentar una mesa de diálogo entre organizaciones sindicales, entes patronales e instituciones del Ejecutivo venezolano.

«Defender a la clase trabajadora no es un delito. Ya van 15 dirigentes sindicales presos», apuntó.

La ONG Foro Penal cifra en 884 los presos políticos en Venezuela, de acuerdo al último boletín publicado el pasado viernes que tiene como fecha de corte el 17 de noviembre.

El Gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por razones políticas e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.