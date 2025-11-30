Acuña, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y una de las figuras más cotizadas de las Grandes Ligas, actuó en el jardín derecho y como primero en el orden. Terminó la jornada de 4-3 con un jonrón, dos carreras remolcadas y una base robada, encabezando el ataque guaireño.

Luisángel Acuña, hermano de Ronald, bateó de 5-2 con un cuadrangular y tres carreras producidas, mientras que Rafael Ortega se fue de 3-2 con otro jonrón y dos empujadas, en la paliza de los Cardenales de Lara por 10-0 sobre las Águilas del Zulia en Maracaibo.

En Puerto La Cruz, J.J. D’Orazio conectó de 5-2 con un doble, un jonrón y dos carreras remolcadas, mientras que Gorkys Hernández aportó de 4-2 con dos producidas, para que los Tigres de Aragua doblegaran 8-3 a los Caribes de Anzoátegui.