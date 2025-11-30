Ronald Acuña Jr

Ronald Acuña Jr., el estelar jardinero de los Bravos de Atlanta, conectó su primer cuadrangular de la temporada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, para llevar el sábado a los Tiburones de La Guaira a una victoria por 5-3 sobre los Leones del Caracas.

Acuña, Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y una de las figuras más cotizadas de las Grandes Ligas, actuó en el jardín derecho y como primero en el orden. Terminó la jornada de 4-3 con un jonrón, dos carreras remolcadas y una base robada, encabezando el ataque guaireño.

Luisángel Acuña, hermano de Ronald, bateó de 5-2 con un cuadrangular y tres carreras producidas, mientras que Rafael Ortega se fue de 3-2 con otro jonrón y dos empujadas, en la paliza de los Cardenales de Lara por 10-0 sobre las Águilas del Zulia en Maracaibo.

En Puerto La Cruz, J.J. D’Orazio conectó de 5-2 con un doble, un jonrón y dos carreras remolcadas, mientras que Gorkys Hernández aportó de 4-2 con dos producidas, para que los Tigres de Aragua doblegaran 8-3 a los Caribes de Anzoátegui.

Los Navegantes del Magallanes triunfaron 8-6 sobre los Bravos de Margarita en Valencia. El cubano Yasiel Puig conectó un doble remolcador de dos anotaciones y Eliezer Alfonso añadió un jonrón de dos carreras.

