Cuando se trata de los mejores bateadores disponibles antes de la Fecha Límite de Cambios del 31 de julio, está el tercera base de los D-backs, Eugenio Suárez — y luego están todos los demás.

A pesar de un sólido currículum que incluye seis temporadas de 30 o más jonrones, el venezolano Suárez nunca ha sido considerado un toletero de élite. Pero con el jugador de 34 años en el centro del escenario ahora mismo, esto es quizás lo más cerca que ha estado de ese nivel.

Suárez ha estado poniendo grandes números durante más de un año. Desde el Juego de Estrellas del 2024, posee un wRC+ de 149, el octavo mejor en las Mayores en ese lapso. El grupo de toleteros que está por delante de él incluye a jugadores como Aaron Judge, Shohei Ohtani y los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto, y la última vez que revisamos, ninguno de ellos está en el mercado de canjes.

Este año, solo Judge, Ohtani y Cal Raleigh tienen más vuelacercas que los 36 de Suárez.

Con Suárez a punto de ser agente libre y los D-backs ya decididos a ser vendedores, una larga lista de clubes se han vinculado al antesalista en los últimos días (aunque los Yankees terminaron yendo en una dirección diferente con la adquisición de Ryan McMahon de los Rockies).

Entonces, ¿quién necesita más a Suárez? Analizamos la alineación de cada equipo, su posición en la lucha para la postemporada y la presión que tienen por ganar ahora, y los clasificamos en consecuencia.

Todas las estadísticas a continuación son hasta el viernes.

Filis de Filadelfia

¿Por qué los Filis encabezan esta lista? Porque al observar la forma en que se ha construido este roster, podría decirse que ningún equipo está bajo más presión para ganar ahora que Filadelfia.

Los Filis estuvieron cerca de coronarse cuando llegaron a la Serie Mundial del 2022, pero han dado un paso atrás desde entonces. Bryce Harper, Zack Wheeler, Trea Turner, Nick Castellanos y Aaron Nola están firmados más allá del 2025, pero cada uno tiene 32 años o más.

También Kyle Schwarber y J.T. Realmuto, quienes están en el último año de sus contratos. (El venezolano Ranger Suárez, quien cumplirá 30 años el 26 de agosto, también será agente libre).

Si bien el bullpen de Filadelfia sigue siendo un área que el equipo debería abordar, incluso después de firmar a David Robertson, su alineación ha sido un poco decepcionante. Schwarber (160), Harper (137) y Turner (116) son los únicos Filis con un OPS+ superior a 103 esta temporada. Suárez sería una gran mejora sobre Alec Bohm, quien fue al Juego de Estrellas enl 2024 pero ha estado aproximadamente en el promedio de la liga en el plato durante el curso de su carrera (103 OPS+) y estuvo por debajo de eso esta temporada (OPS+ de 96) antes de sufrir una fractura de costilla.

Por un lado, los Cerveceros están encendidos en este momento, con el mejor récord de MLB (36-14) desde el 25 de mayo, todo eso con el antesalista novato Caleb Durbin bateando .297/.380/.446 en ese lapso.

Así que quizás no quieran alterar una fórmula ganadora. Por otro lado, Milwaukee claramente necesita más poder, incluso con Andrew Vaughn reemplazando admirablemente al lesionado primera base Rhys Hoskins. Hasta el sábado, los Cerveceros ocupaban el puesto 25 en jonrones (97) y el 23 en slugging (.383).

Esta es también una temporada que carece de un verdadero “súper equipo”, lo que les da a los Cerveceros y a su excelente rotación tan buena oportunidad como a cualquiera de intentar conseguir lo que sería la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia.

¿Por qué no hacer un movimiento para obtener el componente principal que les falta adquiriendo a Suárez?

Marineros de Seattle

En cierto modo, los Marineros son la versión de la Liga Americana de los Cerveceros: siguen persiguiendo su primer anillo de Serie Mundial y están construidos alrededor de una gran rotación.

En cuanto a quién necesita más a Suárez, colocaremos a Seattle ligeramente detrás de Milwaukee, dado que los Marineros ya han adquirido a un cañonero (el primera base Josh Naylor) y han mostrado más poder que los Cerveceros.

Liderados por los 40 jonrones de Raleigh,el líder de las Mayores, los Marineros ocupan el sexto lugar a nivel colectivo en las Grandes Ligas en ese departamento. También han visto al dominicano Julio Rodríguez empezar a calentarse últimamente.

Dicho esto, estamos hablando de una franquicia con un solo viaje a postemporada desde el 2001. Este no es el momento para sentirse cómodo.

Cachorros de Chicago

Con Kyle Tucker dirigiéndose a la agencia libre al final de esta temporada y los Cerveceros superándolos recientemente en la División Central de la Liga Nacional, los Cachorros son otro contendiente que necesita ser agresivo.

Considerando su ofensiva de alto octanaje, que ha anotado la segunda mayor cantidad de carreras en MLB, añadir un brazo que pueda abrir un juego de postemporada podría ser la principal prioridad de los Cachorros.

Pero con la falta de abridores de primera línea disponibles, fortificar aún más la alineación podría ser la mejor manera para que Chicago mejore sus probabilidades de ganar un campeonato, y Suárez es un objetivo obvio para un club que ocupa el puesto 29 en producción de los tercera base (wRC+ de 63).

Rojos de Cincinnati

Los Rojos podrían dudar en entregar prospectos por un jugador de alquiler cuando no son un contendiente claro, pero esta también es una organización que no ha llegado a los playoffs en una campaña no acortada desde el 2013. Entonces, mientras se encuentran a solo un juego de distancia en la carrera por el tercer Comodín de la Liga Nacional, Cincinnati le debe a su afición hacer un esfuerzo notable.

Los Rojos pueden hacer eso yendo con todo por el mejor bateador en el mercado, Suárez, quien jugó para Cincinnati de 2015 a 2021 y conectó 189 bambinazos en ese lapso.

El regreso del dominicano Noelvi Marte de la lista de lesionados ha mejorado las cosas en la esquina caliente para los Rojos, pero no debería ser visto como un impedimento para adquirir a Suárez, no cuando los Rojos solo tienen un bateador (el dominicano Elly de la Cruz con 18) con más de 11 batazos de cuatro esquinas en el 2025.

Tigres de Detroit

Los Tigres todavía tienen una gran ventaja en su división, razón por la cual no ocupan un lugar más alto en esta lista. Pero en medio de un bache de 1 victoria y 11 derrotas, las posibilidades de Detroit de llegar lejos en la postemporada ya no parecen tan prometedoras como antes.

Y si bien puede parecer que la ventana de los Tigres para competir apenas comienza a abrirse, hay que recordar que el as Tarik Skubal está bajo control por sólo un año más después del 2025.

Como resultado, Detroit debería operar con cierto nivel de urgencia en la Fecha Límite, especialmente en el ámbito ofensivo. Jugadores destacados de la primera mitad como el puertorriqueño Javier Báez, Zach McKinstry, el venezolano Gleyber Torres y Dillon Dingler se han enfriado, y la alineación ha seguido el mismo camino, promediando solo 3.8 carreras por juego desde el 25 de junio, la cuarta menor cantidad en las Grandes Ligas durante ese lapso.

Los Tigres tienen el quinto peor wRC+ (79) en la tercera base en el 2025, por lo que Suárez tiene sentido como objetivo.

Astros de Houston

Houston lidera la División Oeste de la Liga Americana por cinco juegos, pero las lesiones se están acumulando y los Marineros y los Rangers no van a desaparecer. Según Spotrac, ningún equipo de la L.A. ha acumulado más días en la lista de lesionados esta temporada que los Astros, quienes acaban de perder al antesalista mexicano Isaac Paredes por una lesión en la corva derecha que se espera lo margine por un período prolongado.

Paredes se unió al bateador designado cubano Yordan Alvarez, el campocorto dominicano Jeremy Peña y el jardinero central Jake Meyers entre los toleteros notables de Houston actualmente en la lista de lesionados.

Si bien añadir un zurdo encajaría mejor en unos Astros que ocupan el último lugar en MLB en visitas al plato desde el lado izquierdo (535), nadie disponible en esa categoría ofrece el mismo impacto potencial que Suárez, cuyo gran poder hacia su banda lo convierte en una combinación perfecta para el Daikin Park y su corto jardín izquierdo.

Dado el estado de su alineación, se podría argumentar que los Astros necesitan el bate de Suárez tanto como cualquiera. Entonces, ¿por qué están en séptimo lugar? Una razón: la falta de urgencia en comparación con los otros equipos en esta lista. Sí, con el venezolano José Altuve y el dominicano Framber Valdez cerca de la agencia libre, Houston debería seguir en modo de ganar ahora. Pero este también es un club con dos campeonatos y dos viajes adicionales a la Serie Mundial desde el 2017. Lo que está en juego no es tan alto para ellos.