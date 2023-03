Para el director de la consultora Dinámica Venezuela, Eduardo Fortuny, «no hay forma de que el primer semestre de este año sea bueno».

El economista Asdrúbal Oliveros, sociodirector de Ecoanalítica, reveló que el ínidice de actividad económica de la firma se desaceleró en el último trimestre de 2022, y la caída se reflejó en los niveles de venta.

Las ventas comerciales en Caracas se redujeron 3 % en diciembre (mes de mayor consumo) y cayeron 17,5 % más en enero de este año, según Ecoanalítica. En febrero, Oliveros estima que «se mantiene la tendencia» de dos dígitos.

Ambas firmas coincidieron en el foro de Perspectivas Económicas 2023 organizado por la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria (VenAmCham).

Según ORC Consultores, 24 % de sus encuestados señalan que no les alcanza el dinero para comprar comida.Mientras que a 55 % que no cubren gastos médicos y a más de 70 % no le alcanza para comprar o pagar gastos en educación, transporte, ropa, calzado, condominio o alquiler de vivienda.

Dinámica Venezuela calcula que el consumo privado aumentó 6,23 % en 2022, pero este año la variación será menor: 4,06 %.

