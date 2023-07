Existen comunidades de Upata, que recibieron algunas bombonas de gas doméstico de la mano de la autoridad local, en una actividad que realizaron a principio del año en curso, luego en unos meses, se hizo el llenado a través de la planta móvil, pero, miles de familias no pudieron ser beneficiadas, motivado a que no cuentan con cilindros, “se llevaron las únicas dos bombonas que tenía, para ser llenadas hace un año y cuatro meses, aún no me las devuelven”, indicó Carmen Espejo, del sector centro.

La vecina comentó que se vio en la obligación de comprar cocina eléctrica y eso ha sido un dolor de cabeza, ya que hay una sobre carga de energía eléctrica en su hogar, aunado en los transformadores del casco central, “siempre he tenido que estar comprando los espirales porque se dañan, con mis bombonas de gas no estuviera haciendo estos gastos, exhorto a la alcaldesa de Upata, que, de respuestas, ella se comprometió”.

Así como Espejo, también están muchas familias molestas porque llevan mucho tiempo en espera de la devolución de sus cilindros y nadie se hace responsable, muchas de ellas llevan todo este tiempo cocinando en fogón con leña, mientras otras tienen que comprar cocinas eléctricas.

La falta de gas en el municipio Piar, se ha hecho evidente desde hace más de un año cuando se presentó el problema de las bombonas pérdidas, muchas comunidades han salido a protestar, pero, no pudieron hacer más esta acción porque según fueron amenazados por funcionarios públicos, pues, ante la crisis y falta de respuestas en cuanto a la devolución, ya se ha hecho costumbre cocinar en fogón”, dijo Elvis Romero.