El Real Madrid sostiene el liderato del ránking de coeficientes de la UEFA, por delante del Bayern Múnich y el Inter Milán, en una clasificación basada en los resultados en competiciones europeas en los últimos cinco años.

El Real Madrid suma 131.500 puntos, según la clasificación UEFA publicada por el club blanco, líder por delante del Bayern Múnich (124.250), Inter Milán (121.250), Manchester City (117.750), Liverpool (115.500) y el último campeón de la Liga de Campeones, el PSG (109.500).

El ránking de coeficientes de clubes está basado en los resultados en la Liga de Campeones, la Liga Europa y la Liga Conferencia durante las cinco últimas temporadas, en las que el Real Madrid conquistó en dos ocasiones la ‘Champions’.

Entre los dos diez primeros clasificados hay dos equipos españoles, con el Barcelona en novena posición, tres alemanes -Bayern, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen-, tres ingleses -Manchester City, Liverpool y Arsenal-, un francés -PSG- y un italiano -Inter de Milán-.