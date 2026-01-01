La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha hecho oficial el calendario para el Round Robin de la temporada 2025-26, edición que rinde homenaje a la leyenda David Concepción.

El telón se levantará este viernes con el actual campeón y líder de la tabla, Cardenales de Lara, recibiendo en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto a Caribes de Anzoátegui. Los dirigidos por César Izturis llegan con el mejor récord y la etiqueta de favoritos para revalidar el título.

Por su parte, la acción también se encenderá en el José Bernardo Pérez de Valencia, donde los Navegantes del Magallanes le darán la bienvenida a las Águilas del Zulia.

Fin de semana de alta intensidad

El calendario no da tregua y los primeros días serán clave para marcar el ritmo de la postemporada.

El sábado, la Nave Turca repetirá en casa, pero enfrentándose a la Tribu, mientras que las Águilas volarán hasta Margarita para verse las caras con los Bravos

Por su parte, la jornada dominical tendrá a Caribes visitando a Cardenales para un segundo duelo.

Fechas clave para Magallanes y el regreso de la Tribu a casa

El conjunto bucanero ha confirmado fechas importantes en su feudo valenciano. Además del debut ante el Zulia, resalta el compromiso del 11 de enero frente a los rapaces y el duelo del 21 de enero contra los Bravos de Margarita.

Un dato logístico relevante para la fanaticada oriental es que Caribes de Anzoátegui no jugará en el Estadio Alfonso «Chico» Carrasquel de Puerto La Cruz, sino hasta el 7 de enero, fecha en la que recibirán a los Cardenales de Lara.