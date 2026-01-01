El 31 de diciembre, marcó un hito en la historia del streaming con la emisión del episodio final de Stranger Things.

La producción, que catapultó a la fama a Millie Bobby Brown y se mantuvo como un fenómeno global durante casi diez años, cerró su narrativa con un capítulo de más de dos horas de duración, enfocado en resolver la guerra contra el Otro Lado.

Batalla final y asalto al abismo

El clímax se desarrolla en dos frentes simultáneos. Mientras el grupo principal de Hawkins se adentra en el abismo para desmantelar la fuente del mal, Hopper, Once y Ocho permanecen en el Otro Lado.

Su estrategia consistía en utilizar un tanque de aislamiento para que Once estableciera una conexión psíquica con Vecna.

Sin embargo, el plan da un giro drástico cuando Vecna logra interferir en la realidad, manipulando a Hopper para que dispare contra el tanque, poniendo en riesgo la vida de Once y la estabilidad de la misión.

Fin de Vecna y el Mind Flayer

En el corazón del abismo, el enfrentamiento alcanza su punto crítico con la caída del Mind Flayer revelado como la estructura vital que sostenía la existencia de Vecna. La victoria definitiva se logra gracias a un esfuerzo coordinado de Will Byers, que utiliza sus habilidades residuales para debilitar al villano y Once, quien logra intervenir en el momento decisivo, sellando la derrota de Vecna.

Cierre agridulce: destino de Once

A pesar del triunfo, el epílogo de la serie se aleja del final feliz convencional. Tras la batalla, el ejército interviene en el mundo real y detiene a gran parte del grupo de amigos.

En un acto de sacrificio final, Once decide no cruzar de regreso. Con el firme propósito de asegurar que nadie más sea utilizado como un arma biológica y para garantizar que el Otro Lado desaparezca para siempre, permanece en esa dimensión mientras esta se desvanece, dejando un vacío irreparable en sus seres queridos.