El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela confirmó la liberación de 88 personas detenidas durante la crisis política posterior a las elecciones del 28 de julio de 2024.

A través de un comunicado en Instagram, la institución detalló que los beneficiados los habían señalado por participar en «acciones violentas de sectores extremistas» destinadas a desestabilizar el país y desconocer los resultados electorales.

Según el organismo, estas medidas resultan de una «revisión integral» de cada caso.

El Estado venezolano asegura que esta evaluación individual busca aplicar «medidas cautelares» bajo una política de justicia con enfoque humanista y de preservación de la paz social.