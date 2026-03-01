En el auditorio de la Fundación Social Bolívar Caroní se llevó a cabo el taller “Padres y madres del siglo XXI”, dirigido a padres, madres, representantes, instituciones y cuidadores.

Bajo el lema “Navegando la complejidad de los nuevos roles y la neurodiversidad”, la actividad reunió a la comunidad en un espacio de aprendizaje y reflexión.

El evento se desarrolló con la presencia de padres, representantes y amigos del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) “Mundo de Sonrisas Caroní”. Los asistentes fueron testigos del avance en las terapias de muchos niños y niñas, un logro que demuestra el compromiso del personal multidisciplinario y el equipo de especialistas que trabajan diariamente en el CRI.

Brindando herramientas

La facilitadora del taller, licenciada Irma Vecchionacce, psicóloga y coach con amplia experiencia en el tema, compartió herramientas esenciales para aplicar en los hogares y el mundo actual, enfocadas en el bienestar común.

Enfatizó que el rol de los padres es el de guías, no de jefes autoritarios. “No estamos fallando como padres; estamos criando en un sistema que no fue diseñado para la diversidad humana”, aseguró Vecchionacce, destacando que sus estrategias promueven técnicas basadas en la empatía, la comprensión y el acompañamiento respetuoso.

Coral Infantil Integrada de Guayana

El cierre de la actividad estuvo a cargo de la Coral Infantil Integrada de Guayana; una destacada agrupación musical nacida en Ciudad Guayana, que ha creado un sello único y cada vez va dejando más huellas; consolidándose como un pilar educativo y cultural que transforma vidas a través del canto.

Bajo la dirección actual de César Salinas, la coral mantiene el legado formativo de Larry y Norka Salinas, enfocándose en la unión, el servicio y la excelencia.