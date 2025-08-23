La Policía de la ciudad de Buenos Aires realizó una quincena de allanamientos ordenados por la Justicia por el caso que investiga presuntos sobornos a partir de filtraciones de audios atribuidos al ahora exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de Argentina, confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales.

Los allanamientos, ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, se realizaron en domicilios particulares, la empresa comercializadora de medicamentos Suizo Argentina y la sede de la Andis.

Según las fuentes consultadas por EFE, en los procedimientos se incautaron «elementos de interés para la causa» judicial, en la que rige el secreto de sumario, y «se esperan nuevas medidas de prueba».

El escándalo se desató el miércoles pasado cuando medios locales publicaron grabaciones en las que se escucha supuestamente al entonces titular de la Andis, Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos.

En las grabaciones se escucha a quien sería Spagnuolo dar cuenta de la existencia de una red de recaudación ilegal de dinero con conocimiento del presidente argentino, Javier Milei.

La voz afirma haberle advertido a Milei de estos hechos, en los que involucra presuntamente a la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor presidencial, Eduardo ‘Lule’ Menem, familiar del fallecido expresidente Carlos Menem (1989-1999).

Denuncia judicial

La difusión de los audios motivaron ese mismo día una denuncia penal por corrupción contra Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo y ‘Lule’ Menem, entre otros, que fue radicada por el abogado Gregorio Dalbón, que representa a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en distintas causas.

La denuncia también alcanza a Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, una empresa comercializadora de medicamentos que, según la denuncia, actuaba como canal para el desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes exigidos a los proveedores.

Ante la Justicia, Dalbón denunció la existencia de «un esquema de cobro y pago de coimas (sobornos) relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos, hechos que encuadran en los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la ley de Ética Pública».

En la madrugada del jueves, horas después de la difusión de los audios y de la denuncia de Dalbón, el Gobierno anunció que Milei decidió despedir a Spagnuolo de su cargo y la intervención de la Andis por parte del Ministerio de Salud.