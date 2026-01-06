Valencia se convirtió en la ciudad de los reencuentros para los tres refuerzos de Navegantes del Magallanes en el Round Robin de la temporada 2025-2026.

José Marcos Torres, Wilfredo Tovar y Leandro Cedeño, todos provenientes de Leones del Caracas, fueron las escogencias del Buque en el Draft de Adiciones y Sustituciones. Todos, también, tienen antecedentes en la franquicia, o con su mánager Yadier Molina.

El lanzador zurdo Torres, primer pick del Magallanes, regresa al equipo en el que ya estuvo para la segunda mitad de la temporada 2023-2024, llegado en cambio desde Caribes de Anzoátegui.

“Me sorprendió la escogencia”, dijo el pitcher a LVBP.com, antes del duelo del viernes, contra Águilas del Zulia. “Había recibido mensajes de otros equipos no solo acá en Venezuela, sino afuera. Pero estoy muy agradecido por la oportunidad que me está dando el Magallanes en estos momentos. Intentaré aprovecharla al máximo”.

El caraqueño, de 31 años de edad, realizó en la reciente campaña su transición de relevista a abridor, y aseguró recibir algunos votos para integrar el podio entre los candidatos al Lanzador del Año. Finalizó segundo en efectividad (3.64) y FIP (3.48), además de quinto en ponches (45), sexto en WHIP (1.35) y noveno entradas (49.2) entre los serpentineros calificados.

“Tengo muy altas expectativas. Tuve una buena temporada con el Caracas y la idea es seguir ese camino con el Magallanes. Quiero ayudarlos a lograr el título”, apuntó Torres. “La mayor preparación para tener una campaña como la que tuve, fue la mental. Esa fue la clave”.

El exgrandeliga estaba llamado a abrir el encuentro del sábado, contra Caribes de Anzoátegui, antes de que la jornada se suspendiera.

“Torres nos puede dar buenos innings como abridor”, indicó el piloto Molina. “Es un veterano de esta liga”.

De vuelta al inicio

El infielder Tovar, por su parte, protagoniza su regreso a la organización con la que debutó en la LVBP, en la zafra 2012-2013, ahora transformado como uno de los emblemas del Eterno Rival melenudo.

“Creo que volver a donde todo comenzó, me llena de mucho orgullo. Yo sé que, hoy en día, hay una rivalidad porque vengo del Caracas, pero como profesional hay que aceptarlo y pasar la página”, indicó el toletero derecho. “Estaba preparado para ser seleccionado por cualquier equipo”.

Tovar, quien tuvo su primera campaña combinada con al menos .400 de OBP (.406) y .800 de OPS (.838) desde la 2021-2022 (.427 y .894, respectivamente), alineó como tercera base y segundo bate en el duelo contra Águilas que inició la acción en el Todos Contra Todos, yéndose de 5-1.

“Fueron tres meses de preparación para la temporada. Entrené muy fuerte, tanto física como mentalmente, y los resultados se dieron, porque no tuve lesiones. Estar sano era lo que buscaba”, admitió el oriundo de Santa Teresa del Tuy. “Esta temporada solté un poco la defensa, y me enfoqué un poco más en el bateo”.

El jugador de cuadro, de 34 de edad, también se reencuentra con el estratega Molina, quien fue su compañero en el Spring Training tanto de 2017 como de 2018, así como en algunos encuentros de rehabilitación del boricua en Triple A, con la organización de San Luis.

“Yadier es mi amigo y hermano”, afirmó Tovar. “Tenemos una muy buena comunicación. Así que estoy dispuesto a apoyarlo en cualquier rol que me necesite y buscar el campeonato con el Magallanes”.

Esa buena disposición del mirandino, la agradece el futuro inmortal.

“La veteranía de Tovar será muy importante para nosotros”, aseguró Molina. “Nos gusta tenerlo en la tercera base”.

Llamada esperada

El slugger Cedeño, entretanto, es el único de los refuerzos del Magallanes que no jugó previamente con el club. Aunque sí compartió con el mandamás Molina en San Luis, mientras estuvo en las Ligas Menores con la organización entre 2015 y 2021.

“Yadier fue el primero que me llamó para darme la noticia que me habían seleccionado en el Draft. También conozco de San Luis a Darwin Marrero (coach de pitcheo), Kleininger Terán (coach de bateo) y Roberto Espinoza (coach de control de calidad)”, reveló el inicialista. “Yo sentía que podía encajar bien en este equipo. Esperaba esa llamada. Sabía que podía ser con ellos, o con Cardenales de Lara”.

El paleador derecho, quien terminó de 3-2 como primera base y cuarto madero en el careo contra el Zulia, tuvo poca participación con el Caracas (consumió 74 turnos repartidos en 24 partidos), luego de haber sido dejado en libertad en Japón por Leones de Seibú, durante el verano boreal.

“Fue un año muy difícil, tanto para el equipo, como para mí también desde el verano”, confesó Cedeño. “A veces, es un poco frustrante que te vaya bien, pero no te den la oportunidad de jugar”.

A pesar de su poca actividad con los capitalinos, el nativo de Guatire dejó línea ofensiva de .297/.357/.596 para robusto OPS de .952. De los 22 hits que despachó, 14 (el 64 %) fueron extrabases: 10 dobles y cuatro jonrones.

“He trabajado en ser un poco más consistente en la zona de strikes y generar mayor contacto”, explicó Cedeño, de 27 años de edad. “Me he enfocado en fallar menos pitcheos y eso me ha dado resultados”.

Su excofrade y ahora capataz, se frota las manos con la presencia del mirandino.

“Combinar la fuerza de Leandro con la de Renato (Núñez, fuera por una contractura en el cuádriceps derecho), será muy importante para nosotros”, valoró Molina. “Creo que escogimos al mejor talento disponible”.