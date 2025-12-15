En Gaceta Oficial Nº 43.263, de fecha 25 de noviembre de 2025, fue publicada la resolución conjunta de los ministerios de Comercio Exterior y Transporte, en donde se establecen las disposiciones generales para regular la prestación del servicio “Exporta Fácil Postal” y los productos exportables a través de este servicio.

La normativa precisó que el objetivo es facilitar las exportaciones no tradicionales mediante envíos postales de hasta 30 kilos por bulto (máximo 3 bultos por destinatario), así como también promover el acceso a mercados internacionales con trámites sencillos, rápidos y de menor costo.

Destacó, además, que los productos exportables a través de este servicio, considerando su potencialidad de exportación, su capacidad de mercado y pertinencia en el país de origen, podrán ser para materia prima o producto terminado, tales como café, cacao, semillas y raíces, licores, textil, artesanías y decoraciones, bisuterías, productos de cuero o manufacturas, sarrapia, hamacas, productos fabricados, especies y colorantes, zapatos, casabe, alimentos deshidratados, productos de limpieza e higiene personal, cosméticos, entre otros.

El Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) deberá prestar y coordinar el servicio en oficinas postales nacionales e internacionales, así como también supervisar y fiscalizar empresas concesionarias.

También deberá garantizar seguridad, condiciones sanitarias y fitosanitarias junto al SENIAT y a la GNB y establecer alianzas con operadores postales de otros países.

Asimismo, se establece un lapso de 90 días continuos a partir de la publicación de la resolución, para que las empresas privadas que estén prestando el servicio de «Exporta Fácil Postal» presenten la solicitud y la documentación requerida para el otorgamiento de la habilitación, mediante concesión especial.

«Al vencimiento de este plazo, cesarán las autorizaciones previas para prestar el servicio postal internacional a aquellas empresas que no hayan obtenido la nueva concesión especial», agregó.