El presidente de la Cámara de Comercio e Industria del estado Táchira, Yionnel Contreras, aseguró este lunes que en los últimos meses el bolívar en la zona fronteriza ha tomado mucha «más fuerza», lo que ha hecho que los precios de los productos venezolanos y los colombianos se hayan «equiparados».

«Las cadenas de supermercados venezolanas han venido colocando nuestros productos muy parecidos al precio colombiano, pero en bolívares, y esto ha sustituido la compra de productos colombianos por parte de los venezolanos. Está muy equiparado el precio de los productos venezolanos con los productos colombianos», dijo.

En entrevista concedida al programa Sin Duda que transmite Unión Radio, comentó que con diferencias de entre 10 y 20 centavos de dólar, el consumidor criollo opta por hacer sus compras en el país.

Precisó que en la actualidad los anaqueles de los supermercados de la ciudad de San Cristóbal ofrecen cerca de un 2% de productos colombianos. «El 98 o 99% es producto venezolanos», acotó.