Una tragedia humana conmocionó a la comunidad este fin de semana, cuando Alexander De Jesús Idrogo, de 45 años, perdió la vida en el río Caroní tras rescatar a dos menores.

Este suceso ocurrió cerca de la terminal de Ferrys y Chalanas, parroquia Simón Bolívar de San Félix, en un área frecuentada por bañistas y personas que trabajan en la ribera.

Según reportes de la Policía de los Espacios Acuáticos, Idrogo se encontraba en el río cuando detectó que dos niños estaban en peligro de ahogamiento. Sin titubear, se lanzó al agua para ayudarlos y logró ponerlos a salvo en la orilla. Sin embargo, en su intento por regresar a tierra, quedó atrapado por la corriente y desapareció bajo el agua.

Inmediatamente, familiares y testigos llamaron a la Guardia Nacional Bolivariana, quienes en conjunto con los agentes especializados en rescate acuático iniciaron una búsqueda de alto riesgo en el sector. Tras varias horas de trabajo intenso, lograron encontrar el cuerpo sin vida del hombre en una zona con fuertes corrientes.

El rescate y la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad fueron esenciales para salvar la vida de los menores, aunque lamentablemente no se pudo evitar la pérdida del héroe anónimo del río Caroní.

Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se hizo presente para hacer las averiguaciones correspondientes.